Westerwolde neemt het op tegen het Stadskanaalster SPW

VLAGTWEDDE – Na het gelijkspel vorige week zondag in de stad Groningen op bezoek bij Groen Geel (2 – 2), zondagmiddag weer een thuiswedstrijd voor Westerwolde. Te gast is dan het Stadskanaalster SPW, een tegenstander waar in de poulefase van het bekertoernooi ook al tegen werd gespeeld. Die wedstrijd ging op 6 september jl. helaas met 3 – 2 verloren. Met andere woorden, komende zondag zal voor de elf van trainer Mark Kruize in het teken van revanche staan. Een positief resultaat zal ook een wezenlijke bijdrage betekenen voor een betere positie op de ranglijst na deze zevende wedstrijd van het seizoen, ook al is het maar om weg te blijven van de nu al gevreesde nacompetitie- en / of degradatieplaatsen.
SPW staat momenteel op een mooie vijfde plaats met 13 punten uit 7 wedstrijden. De ploeg van trainer Jeffrey de Jonge met oud-Westerwolder Shailes Drent als elftalleider, heeft tot dusver vier keer weten te winnen, heeft één keer gelijk gespeeld en er gingen twee wedstrijden verloren. Men heeft 24 doelpunten gezet en de sluitpost moest 13 keer de gang naar het net maken. De ploeg uit Stadskanaal-Noord zal er op gebrand zijn Vlagtwedde komende zondagmiddag met drie punten te verlaten om zodoende in het spoor te blijven van de nummers een tot en met vier op de ranglijst
Maar Westerwolde zal zonder twijfel alles in het werk stellen te voorkomen dat de bezoekers met winst huiswaarts keren. En mocht dat lukken, dan kunnen de Vlagtwedders ook zo maar op de zevende plaats op de ranglijst terecht komen, hetgeen ook weer meer perspectief geeft richting de resterende wedstrijden tot de winterstop. Wel zal Westerwolde zondagmiddag moeten aantreden zonder doelman Bas Boonman; hij kreeg vorige week een directe rode kaart. Westerwolde begint haar zevende wedstrijd in de competitie met vier punten uit zes wedstrijden met het daarbij behorende doelsaldo van 12 – 15.
Scheidsrechter bij Westerwolde – SPW is dhr. B. Abu Shama. Pupil van de week is Kidus Alem, spelend in Westerwolde JO11-1. De entree voor niet-leden van de vereniging bij deze wedstrijd bedraagt € 3,00. Een programmablad met daarin een opgenomen verloting kost € 1,00 per stuk. Uiteraard is er de hoop dat het Vlagtwedder publiek zondagmiddag in grote getale richting De Barlage trekt om hopelijk getuige te zijn van een leuke vierde thuiswedstrijd van het seizoen 2026 / 2027 van de roodwitten. Toeschouwers die zorgen voor de gewenste, nog steeds onontbeerlijk steun ! De wedstrijd begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur.
Voor het eerst is Animal Fences, het bedrijf van Frits Eding, wedstrijdsponsor bij een thuiswedstrijd van Westerwolde. ‘Naast het hebben van een reclamebord op sportpark De Barlage, willen we Frits Eding natuurlijk ook bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal voor de wedstrijd Westerwolde – SPW. Dit alles in de hoop dat hij na komende zondag nog vaker sponsorbijdragen aan de vereniging kan en wil bieden’, aldus v.v. Westerwolde.
Bron: v.v. Westerwolde/HJ Pleiter