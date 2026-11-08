Westerwolde verliest met acht gele kaarten op zak van SPW

VLSGTWEDDE – Dat je een wedstrijd op verschillende manieren kunt verliezen, zal bij menigeen duidelijk zijn. Maar wat de reden was waarom Westerwolde zondagmiddag 8 november met 3 – 2 van SPW verloor, stond centraal in de discussie na afloop in de bestuurskamer op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. Was het een beter SPW of was het de irritatie bij de Vlagtwedders, gevoed door het zwabberende beleid van scheidsrechter Abu Shama die strooiend met gele en rode kaarten zijn stempel nadrukkelijk op de wedstrijd drukte, waardoor de thuisploeg veelal niet tot aanvaardbaar en dus winnend voetbal kwam. Natuurlijk, SPW was deze middag wat betreft het veldspel de iets betere ploeg, maar door de al dan niet terecht gegeven gele kaarten in het openingsdeel van de wedstrijd was het zichtbaar dat een aantal spelers van de thuisploeg de rest van de wedstrijd met de handrem erop speelde. En hoewel Westerwolde in de slotfase toch nog de aansluitingstreffer in de schoot kreeg geworpen, was het SPW dat de 3 – 2 voorsprong soeverein over de meet wist te trekken.

Ook deze middag kwam Westerwolde vrij snel na het eerste fluitsignaal van de arbiter op voorsprong. Het was René v.d. Laan die in de 43e minuut over rechts de achterlijn haalde, waarna zijn afgemeten voorzet met enig geluk bij Sander van Hoorn terecht kwam. Verdedigend SPW grabbelde en Van Hoorn schoof zijn eerste treffer van de middag op een rustige manier binnen: 1 – 0. Hierna een half uur heen en weer golvend spel, waarbij de ploegen niet veel voor elkaar onder deden. Opvallend was het wel dat de broers Kevin en René v.d. Laan beiden binnen de dertig minuten een heel erg gemakkelijk gegeven gele kaart kregen. Gelet op de aard van de overtredingen zou een conclusie kunnen zijn dat de scheidsrechter bij consequente leiding in het restant van de wedstrijd nog wel vijftien tot twintig gele kaarten zou kunnen of moeten geven. Dat grote aantal werd het uiteindelijk niet, maar de kaartenregen die op spelers en begeleiding van Westerwolde deze speelmiddag neerdaalde was wel duidelijk van invloed op het verloop van de wedstrijd. Neemt niet weg dat SPW in de 38e minuut op gelijke hoogte kwam door een vlijmscherpe counter. Het was Bram Poelman die de teruggekeerde goalie Erwin Timmer voor de eerste keer deze middag het nakijken gaf: 1 – 1. Een ruststand die volgens velen overeenkomstig het wedstrijdverloop was.

Wie er na de pauze in deze wedstrijd aan het langste eind zou trekken, was tot de 61e minuut niet duidelijk. Westerwolde kreeg een aantal goede kansen, maar doelman Tobias Poelman hield zijn ploeg voortreffelijk op de been. Maar toen Mikai Luijten een jammerlijke overtreding maakte binnen de eigen zestien, was het voor Stefan Bolk een klein kunstje de Stadskanaalsters middels een strafschop op voorsprong te zetten. Doelman Timmer naar de ene hoek en de bal in de andere hoek: 1 – 2. Hierna nog een serie gele kaarten en dan in de 77e minuut de 3 – 1 voor SPW. De behendige en uitblinkende Stefan Bolk soleerde door de Westerwolder verdediging, waarna hij de bal panklaar voor de inlopende Luc Overdiep neerlegde. Laatstgenoemde kende geen moeite de bal in het lege doel te schuiven: 1 – 3. Met de moed der wanhoop trok Westerwolde hierna ten aanval om de stand toch nog een iets dragelijker aanzien te geven en toen in de 85e minuut de mee opgekomen verdediger Tex van Kalmthout al dan niet aangetikt tegen de grond ging, was een toegekende strafschop door Abu Shama het gevolg. Sander van Hoorn plaatste zich achter de bal en gaf doelman Poelman van SPW voor de tweede keer deze middag het nakijken. Uit alle macht probeerde Westerwolde hierna nog de gelijkmaker te forceren, maar verdedigend SPW bleef heer en meester.

Na afloop dus de vraag wie er tijdens dit duel en na het laatste fluitsignaal allemaal een gele en / of rode kaart hadden gekregen. Van de kant van SPW was het antwoord vrij snel helder: nul. Maar omdat de scheidsrechter na afloop niet meer in de bestuurskamer verscheen, was er de nodige hilariteit met betrekking tot de namen van spelers of leiding met een kaart van de kant van Westerwolde die later in de wedstrijdapp verschenen. Een nog grotere onduidelijkheid wat dit betreft in vergelijking met veel van de beslissingen van de scheids in de wedstrijd. Afwachten dus wat hiervan het resultaat zal zijn en wie er volgende week zondag met een schorsing of opgelopen blessure niet aanwezig zullen zijn. In Blijham staat dan om 14.00 uur de pittige wedstrijd tegen ASVB op het programma.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Kjell Luijten (53e min. Thomas Boerma) – Tim Huls (60e min. Wilco Huls) – Rudie Bergman – Tex van Kalmthout – Mikai Luijten – Kevin v.d. Laan (C) – Sander van Hoorn – Peter Beens ( 74e min. Timo Meijer) – René v.d. Laan – Lars te Bokkel (46e min. Sil Luijten)

Scheidsrechters: dhr. B. Abu Shama

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 100

Bron en foto’s: HJ Pleiter

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