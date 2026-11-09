Bruintje Beer Tocht fietst 65 vakanties bijeen

MUSSELKANAAL, WEDDE – De 9ᵉ editie van de Bruintje Beer Tocht in maart leverde niet alleen sportieve prestaties op, maar ook een prachtig resultaat: 65 vakanties voor kinderen uit de regio die anders niet op vakantie zouden kunnen.
Om de vrijwilligers te bedanken, organiseerde FTC Musselkanaal een gezellige middag bij ’s Lands Huys in Bourtange, compleet met stoofpotbuffet, pubquiz en volop gezelligheid.
Tijdens de bijeenkomst werd een cheque overhandigd aan Frank Ferrari van Kinderhotel De Burcht in Wedde, die uitkijkt naar het ontvangen van deze kinderen in het voorjaar.
Dank aan alle sponsoren, deelnemers en vrijwilligers.
Het motto “Samen sportief voor de regio!” kreeg opnieuw een betekenisvolle invulling — met impact die verder reikt dan de finishlijn.
De inschrijving voor de tocht van 21 maart 2027 start op 29-11-2026.
De organisatie gaat ervan uit dat net als bij eerdere edities de inschrijving vroegtijdig volgeboekt zal zijn. De laatste editie van 2026 was zelfs binnen een halve dag volgeboekt. Er was tevens een wachtlijst met maar liefst 250 gegadigden. Kortom schrijf je tijdig in, want vol is vol.
Bron: FTC Musselkanaal