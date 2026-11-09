CBS De Verrekijker in Ter Apel straalt tijdens jaarlijkse Lichtjesavond

TER APEL – De Sint Luciastraat in Ter Apel stond vanavond in het teken van lichtjes en creativiteit. CBS De Verrekijker hield haar jaarlijkse Lichtjesavond. De school was sfeervol verlicht met tientallen, door de kinderen zelfgemaakte lampionnen.
Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s waren van harte welkom om de kunstwerkjes van de kinderen te bewonderen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Want wie wil nu niet zien wat zijn of haar (klein)kinderen met veel enthousiasme en creativiteit hebben gemaakt?
In de sfeervol ingerichte klaslokalen was een grote verscheidenheid aan lampionnen te zien. Opvallend was dat er dit jaar veel kunstzinnige creaties tussen zaten. Vorig jaar waren juist de lampionnen met voetbalclubs een opvallende verschijning. Aan de werkstukken was te zien dat er de afgelopen tijd hard was gewerkt. Dankzij de inzet van de kinderen en de begeleiding van de juffen en meester was het resultaat prachtig. De kinderen waren dan ook zichtbaar trots toen ze hun zelfgemaakte lampionnen aan familie en bekenden konden laten zien.
Sint Maarten bij Borg Westerwolde
Dinsdag 10 november brengen de kinderen van De Verrekijker hun lampionnen opnieuw in het licht. Ze gaan dan naar Borg Westerwolde om alvast in de sfeer van Sint Maarten te komen. Natuurlijk horen daar ook de traditionele Sint-Maartensliedjes bij. Daar is de afgelopen tijd flink op geoefend, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Gronings.
Met de Lichtjesavond achter de rug zijn de kinderen helemaal klaar voor Sint Maarten!
André Dümmer