CDA Westerwolde: ruimte voor carnaval in Ter Apel

TER APEL – De 11e van de 11e staat voor de deur! Een mooi moment om aandacht te vragen voor de toekomst van carnaval in Ter Apel.
Het CDA Westerwolde dient daarom de motie Ruimte voor carnaval in Ter Apel in, met Samen voor Westerwolde, BBB en PVV als mede-indieners. De motie wordt morgenavond, dinsdag 10 november, besproken tijdens de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Westerwolde.
Met de motie roept het CDA het college op om carnavalsvereniging De Kloosterwiekers te ondersteunen bij het haalbaarheidsonderzoek naar een gezamenlijke bouwvoorziening voor carnavalswagens en loopgroepen.
Daarbij vragen ze om samen met De Kloosterwiekers en andere verenigingen, waaronder De Bultruters, de mogelijkheden voor een gezamenlijke voorziening, praktische ondersteuning en financiering te verkennen.
Carnaval is een prachtige traditie in Ter Apel. Het verbindt mensen, brengt vrijwilligers samen en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. ‘Die traditie verdient ook in de toekomst de/een ruimte, aldus CDA Westerwolde’.
Bron: Erik Wubs (raadslid CDA Westerwolde)