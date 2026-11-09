Duizenden bezoekers voor kijkje achter de schermen op de open dag bij Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Tijdens de Open Bedrijvendag Drenthe op 7 november 2026 opende Treant de deuren voor bezoekers. Zij waren welkom op de drie ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal en binnen verschillende woonzorgcentra. Zo’n 7000 bezoekers maakten gebruik van de bijzondere kans om een kijkje achter de schermen te nemen.
Speciale routes langs zorgafdelingen
Op de locaties van Treant wasveel te zien, doen en beleven. In de ziekenhuizen konden bezoekers een speciale route volgen langs verschillende afdelingen. Van de weekklinieken, de kinderafdeling en Orthopedie tot de Spoedeisende hulp. Op de woonzorglocaties kregen bezoekers een indruk van revalidatiezorg, (tijdelijk) verblijf en complexe zorg. Met veel enthousiasme vertelden collega’s over hun werk en over de zorg die zij dagelijks verlenen aan patiënten en cliënten. Bezoekers kregen zo een uniek inkijkje in de veelzijdigheid van de zorg binnen Treant.
Kinderen ontdekken de zorg spelenderwijs
Ook voor kinderen was er tijdens de open dag veel te beleven. Op een speelse manier maakten zij kennis met de ziekenhuis- en ouderenzorg. Zo speelden zij Dokter Bibber, gingen zij op de foto als arts of verpleegkundige en luisterden zij met een stethoscoop naar de hartslag van hun knuffel.
Bron: Treant