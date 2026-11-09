Golf van nepagenten teistert Oost-Groningen: politie slaat alarm

WINSCHOTEN – Inwoners van Oost-Groningen worden de afgelopen weken opgeschrikt door een aanhoudende golf van zogenoemde ‘nepagenten’. Oplichters doen zich aan de telefoon én aan de deur voor als politiemedewerkers om waardevolle spullen en pinpassen af te troggelen. Vooral in de gemeenten Westerwolde en Pekela slaat de echte politie alarm na een reeks hardnekkige pogingen.
In Onstwedde en de omliggende dorpen kwamen afgelopen dagen opnieuw meerdere meldingen binnen. Inwoners werden eerst opgebeld door iemand die beweerde van de politie te zijn. Met verhalen over een zogenaamde inbraakgolf in de straat of een aangehouden verdachte bij wie een adressenlijst zou zijn gevonden, praten ze bewoners angst aan. Kort na het telefoontje staat er een “collega” aan de deur om contant geld, sieraden en bankpassen “veilig te stellen op het bureau”.
Op 10 oktober sloeg de politie via Burgernet alarm voor nepagenten in Ter Apel, waar babbeltrucs werden ingezet om bij bewoners binnen te dringen. Ruim twee weken later, op 28 oktober, was het opnieuw raak in Winschoten en waarschuwde de politie voor de zoveelste keer dat oplichters probeerden waardevolle spullen en passen te ontfutselen.De criminelen schromen niet om namen van echte wijkagenten te misbruiken om het vertrouwen van bewoners te winnen. Binnen de kortste keren proberen ze vervolgens met de buitgemaakte passen duizenden euro’s te pinnen bij geldautomaten in de regio.
De situatie in Oost-Groningen staat niet op zichzelf. Landelijk registreerde de politie in 2026 al duizenden meldingen van babbeltrucs door nepagenten. Hoewel er landelijk al honderden verdachten zijn opgepakt, blijven nieuwe netwerken actief die steeds weer andere dorpen afstruinen. De politie registreerde in de eerste 6 maanden van 2026 al ruim 7.200 meldingen over nepagenten in heel Nederland. Dat is een absoluut record. Ter vergelijking: over heel 2025 waren dat er ~12.700.
De politie benadrukt dat een echte agent nooit om geld, sieraden, bankpassen of pincodes zal vragen en deze ook nooit thuis komt ophalen. Wie het niet vertrouwt, wordt dringend geadviseerd de deur dicht te houden en direct 112 te bellen.