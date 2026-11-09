Grootschalige politieoefening in centrum Groningen

GRONINGEN – In het centrum van Groningen vond vandaag een grootschalige oefening van de hulpdiensten plaats. Daarbij werden verschillende situaties nagebootst waarmee politie en andere hulpverleners in de praktijk te maken kunnen krijgen.
Aan de oefening deden 150 tot 200 leden van studentenvereniging Vindicat als figuranten mee. Zij speelden uiteenlopende rollen om de situaties zo realistisch mogelijk te maken. De training begon bij het pand van Vindicat, waar onder meer een brandscenario en een grootschalige ontruiming werden nagebootst.
Ook op de Grote Markt en in de omliggende binnenstad vonden oefeningen plaats. Daarbij lag de nadruk onder meer op het beheersen van drukke situaties, het voorkomen van escalaties en het herstellen van de openbare orde.
Naast politieagenten werden ook politiepaarden en politiehonden ingezet. Verder namen de brandweer en ambulancepersoneel deel aan de training.
Met de oefening konden de verschillende hulpdiensten hun samenwerking testen en trainen op situaties waarbij grote groepen mensen betrokken zijn. Ook het veilig optreden van hulpverleners in drukke omstandigheden kreeg daarbij aandacht.
Beelden: Hemmo Kuiper