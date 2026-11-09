Hanab en Hesco gaan Pekelder gemeentehuis renoveren

OUDE PEKELA – Hanab Installatie Technologie uit Vianen en Hesco Bouw uit Stadskanaal gaan het gemeentehuis van Pekela renoveren. De twee bedrijven hebben de aanbesteding gewonnen. Vandaag (maandag) hebben vertegenwoordigers van de twee bedrijven het contract met de gemeente ondertekend.
De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk verouderd is en in slechte staat verkeerd. Bovendien is het te klein nu de gemeente Pekela zelfstandig verder is gegaan na het afketsen van een fusie met Veendam en Stadskanaal.
Vanwege de renovatie zijn de medewerkers van de gemeente tijdelijk ondergebracht in Multifunctioneel Centrum De Binding, bij de Oekraïneopvang in de Molenhof en de gemeentewerf in Oude Pekela.
Daarnaast wordt op industrieterrein Holland Marsh nog een gebouw gereed gemaakt om gemeentepersoneel onder te brengen.
Voor het gemeentehuis wordt tijdens de renovatie een noodgebouw geplaatst, waarin de afdeling burgerzaken wordt gehuisvest. Daardoor kunnen inwoners hun paspoort of rijbewijs op een vertrouwd adres blijven halen.
De renovatie gaat ruim een jaar duren en kost zo’n zeven miljoen euro.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela