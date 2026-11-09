Kleindiershow Winschoten e.o. trekt maar liefst 693 dieren: fantastische opkomst ondanks ontbreken hoenders!

NOORDBROEK – Maar liefst 693 dieren zijn aangemeld voor de Kleindiershow Winschoten e.o. op 14 november 2026! Een fantastisch resultaat waar de Winschoter Pluimvee- en Konijnenfokkersclub (W.P.K.C.) bijzonder trots op is. Zeker omdat er ook dit jaar geen hoenders deelnemen aan de tentoonstelling.
De jaarlijkse kleindiershow wordt georganiseerd door de W.P.K.C. en vindt plaats in MFC Noordsuythoeve in Noordbroek. Tijdens deze tentoonstelling komen fokkers en liefhebbers van kleindieren samen om hun dieren te presenteren en te laten beoordelen door deskundige keurmeesters.
Een resultaat om trots op te zijn
Met maar liefst 693 ingeschreven dieren is de belangstelling bijzonder groot. Een prachtig resultaat dat laat zien hoe levendig de kleindierensport nog altijd is.
Sinds een aantal jaren heeft de W.P.K.C. ervoor gekozen om geen hoenders meer in te laten schrijven voor deze tentoonstelling. De reden hiervoor is de vogelgriep, die juist in deze periode van het jaar vaak sterk de kop opsteekt. De maatregelen en beperkingen die daarmee gepaard gaan, maken het organiseren van een tentoonstelling met hoenders bijzonder onzeker.
Dat er ondanks het ontbreken van deze belangrijke diergroep maar liefst 693 dieren zijn ingeschreven, maakt het resultaat extra bijzonder. Natuurlijk hopen we dat er in de toekomst verandering komt in de situatie rondom vogelgriep, zodat we ook de hoenders weer gelijktijdig met de andere diergroepen kunnen tentoonstellen.
Een grote diversiteit aan bijzondere dieren
Bezoekers kunnen genieten van een grote verscheidenheid aan konijnen, sierduiven en oorspronkelijke duiven. Van kleine dwergkonijnen tot indrukwekkende grote konijnenrassen en van sierlijke sierduiven tot bijzondere kleuren en tekeningen.
Tijdens de tentoonstelling worden de dieren door erkende keurmeesters beoordeeld op hun raskenmerken en conditie. Uiteindelijk worden de mooiste dieren bekroond.
De show is niet alleen interessant voor fokkers, maar juist ook voor gezinnen, kinderen en iedereen die van dieren houdt. Het is een mooie gelegenheid om bijzondere rassen van dichtbij te bekijken en meer te ontdekken over het houden en fokken van kleindieren.
Ook voor kinderen valt er iets te beleven
Speciaal voor de jonge bezoekers heeft de W.P.K.C. een leuke zoekplaat gemaakt. Kinderen kunnen daarmee op zoek gaan naar verschillende dierenrassen die op de tentoonstelling aanwezig zijn. Wie alle dieren heeft gevonden en de ingevulde zoekplaat laat zien aan iemand met een W.P.K.C.-badge, ontvangt een klein cadeautje.
Iedereen is van harte welkom!
De W.P.K.C. nodigt jong en oud van harte uit om een kijkje te komen nemen op de Kleindiershow Winschoten e.o. 2026.
Locatie: MFC Noordsuythoeve, Noordbroek
Openingstijden: 14 november van 09.00 – 16.00 uur
Toegang: Gratis
Bron en foto’s: Mariska Bouwsma/WPKC