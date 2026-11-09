Na 166 jaar komt er een einde aan het Nutsdepartement Blijham

BLIJHAM – Het Departement Blijham van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft besloten zijn activiteiten te beëindigen. Tijdens de laatste ledenvergadering op 26 november 2026 zal formeel worden besloten tot liquidatie van de vereniging. Daarmee komt een einde aan een organisatie die gedurende 166 jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het maatschappelijke, culturele en sociale leven van Blijham.
Het Nutsdepartement werd opgericht op 26 november 1860 en groeide uit tot een vertrouwde en verbindende kracht binnen de dorpsgemeenschap. Generaties inwoners namen deel aan de vele activiteiten die werden georganiseerd.
Rijke geschiedenis
Als plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen gaf het departement invulling aan de landelijke idealen van ontwikkeling, educatie en sociale betrokkenheid. Al kort na de oprichting werden diverse initiatieven gerealiseerd. In 1861 werd een Nutsspaarbank opgericht, gevolgd door een Nutsleesbibliotheek in 1862. Van 1883 tot 1922 hield het departement een ziekenfonds in stand en in de jaren dertig lag het aan de basis van de oprichting van een Nutskleuterschool.
Daarnaast organiseerde ’t Nut gedurende vele decennia lezingen, toneeluitvoeringen, excursies en andere culturele activiteiten. Daarmee vervulde de vereniging een belangrijke ontmoetingsfunctie en bracht zij mensen samen.
Veranderende omstandigheden
Zoals veel verenigingen heeft ook het Nutsdepartement te maken gekregen met veranderende maatschappelijke omstandigheden. Het sluiten van zalencentrum Het Oude Wapen betekende het verlies van een vertrouwde ontmoetingsplek. Hoewel MFA De Koningsspil nieuwe mogelijkheden biedt, zijn er ook praktische beperkingen.
Daarnaast loopt de belangstelling voor bijeenkomsten en excursies terug en heeft de vergrijzing gevolgen voor het bestuur. Verschillende bestuursleden hebben aangegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen. Ondanks inspanningen om nieuwe vrijwilligers en bestuursleden te vinden, bleek het niet mogelijk voldoende opvolging te realiseren.
Het bestuur zag zich daarom genoodzaakt tijdens de jaarvergadering van 17 april een principebesluit te nemen om de activiteiten te beëindigen.
Blijvende herinnering
Om de herinnering aan het Nutsdepartement voor toekomstige generaties levend te houden, wordt in het Palaios Arboretum een herinneringsmonument geplaatst. Op dit monument wordt de betekenis van het Nutsdepartement voor Blijham gedurende de afgelopen 166 jaar toegelicht.
De officiële onthulling vindt plaats op donderdag 26 november 2026 om 16.00 uur in het Palaios Arboretum, precies 166 jaar na de oprichting. De onthulling wordt verricht door burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde en voorzitter Elle Zandstra van het Nutsdepartement Blijham.
Belangstellenden, zowel leden als niet-leden, zijn van harte welkom bij de onthulling.
Bron: Harm Frits Korvemaker