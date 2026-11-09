Nieuwe penningmeester voor Coöperatie Sterke Musea Groningen

GRONINGEN, OUDE PEKELA-De Coöperatie Sterke Musea Groningen heeft per 3 november 2026 een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester Hein Hilarides is aan het eind van zijn termijn. Hij zal worden opgevolgd door Karina Vinkes uit Oude Pekela.
Karina heeft veel kennis en ervaring op financieel gebied. Zo heeft zij ervaring als financieel adviseur bij maatschappelijke en welzijnsorganisaties en bij semi-overheden, zoals woningcorporaties. Ze heeft een eigen financieel en administratief management kantoor. Volgens de voorzitter van het bestuur, mevrouw Grytsje Durkstra, heeft Karina laten zien een grote maatschappelijke sensitiviteit te hebben. “Ze komt niet uit de culturele sector, maar heeft aangegeven heel graag kennis te maken met alles dat de Groninger musea te bieden hebben. En een frisse blik van buiten de sector, zeker als iemand zo leergierig is, is altijd welkom. We denken daarom dat zij een sterke aanwinst is voor de Coöperatie, en vooral voor onze leden, de musea in Groningen.”
“Ik kijk uit naar de samenwerking met de medewerkers, met de rest van het bestuur en met de leden van de Coöperatie,” aldus Vinkes. De Coöperatie Sterke Musea Groningen helpt de Groningse musea, van klein tot groot, door inzet van deskundigen. Ondersteuning kan op veel gebieden plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfskunde, marketing, vrijwilligersbeleid, educatie en fondsenwerving. De 126 musea in Groningen ontvangen jaarlijks een miljoen bezoekers. Van deze musea zijn er momenteel 61 lid van de coöperatie, die een breed scala aan onderwerpen vertegenwoordigen. Er worden jaarlijks bijna 20 projecten uitgevoerd.
Het bestuur is de heer Hilarides zeer erkentelijk voor alles dat hij heeft gedaan als één van de eerste bestuursleden van de coöperatie. “We zullen in januari op gepaste wijze, samen met onze medewerkers, afscheid van hem nemen,” aldus Durkstra.
Bron: Pepijn Vemer