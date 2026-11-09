Nieuwe roeden gemonteerd bij Niemans Meul’n in Veelerveen

VEELERVEEN – Bij Niemans Meul’n in Veelerveen zijn vandaag de nieuwe roeden gemonteerd. Daarmee komt na bijna drie jaar stilstand de terugkeer van de draaiende molen weer een stap dichterbij.
De molen werd bijna drie jaar geleden uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Aanleiding was een landelijke controle waarbij haarscheurtjes in de lassen van metalen molenroeden werden ontdekt. Die controles werden uitgevoerd nadat bij een andere molen in Nederland een roede was gebroken. De roeden van molens werden daarop met ultrageluid onderzocht.
Ook bij Niemans Meul’n kwamen gebreken aan het licht. Ondanks dat de roeden destijds nog maar 24 jaar oud waren, werd besloten de molen uit voorzorg stil te zetten. Reparatie van de lassen aan de binnenzijde bleek niet mogelijk. Vervanging was noodzakelijk, maar daarvoor moest eerst voldoende financiële dekking worden gevonden.
Nieuwe Oud-Hollandse roeden
Inmiddels is de financiering rond en kan het herstel beginnen. Molenbouwbedrijf Nieman Molenbouw uit Adorp heeft de oude roeden eerder grotendeels ontmanteld. Het hekwerk, de fokken en de latten werden verwijderd; werkzaamheden die in de molenwereld bekendstaat als het ‘kaal zetten’.
Vandaag zijn de oude roeden vervangen door nieuwe exemplaren in de zogenoemde Oud-Hollandse uitvoering. Daardoor krijgt de molen straks ook een iets ander uiterlijk. De komende week worden de heklatten weer aangebracht. Daarna moet het geheel nog worden afgesteld. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag. Volgend voorjaar krijgt de molen nog een schilderbeurt. Daarmee wordt de restauratie afgerond en kan Niemans Meul’n weer jarenlang vooruit.
Voor molenaar Jacqueline Sollart betekent de montage van de nieuwe roeden een belangrijk moment. Na bijna drie jaar wachten kijkt ze ernaar uit om haar werkzaamheden weer volledig op te pakken en de molen binnenkort weer wekelijks in beweging te zetten.
Foto’s: Jan Glazenburg