Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De eerste week van november 2026 zijn de leden van Damclub Winschoten weer volop bezig geweest om de “breedtesport” uit te dragen voor een groot publiek.
De week begon met damlessen verzorgen op een 5-tal basisscholen in de Regio Oost-Groningen. Dinsdagavond 3 november werd in sportcentrum Leek één ronde afgewerkt om het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK) voor zowel de hoofdklasse- als de eerste klasse. Vervolgens de jeugdafdeling op woensdagmiddag 4 november in bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsververband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
Woensdagavond startte om 19:00 uur de onderlinge competitie voor de zogenaamde A-groep, in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86 in de Molenstad. Vrijdagavond 6 november kwam de “trainingsgroep” in hetzelfde gebouw in actie. Om 18:30 uur werd ca. één uur theorie onderwezen op het zogenaamde “demonstratiebord”, om daarna, tot ca. 21:00 uur, een onderlinge partij te spelen. Tenslotte neemt een vaste kern van Damclub Winschoten, elke 14 dagen, deel aan het zogenaamde “crea-uurtje” in woonzorglocatie “De Tjamme” in Beerta onder de noemer “Fitter Brein”.
Door het jeugd WK in China en de Worldcup, eveneens in China, staat de 4e ronde van de Nationale Competitie op zaterdag 21 november gepland. Ondertussen zijn door alle deze activiteiten bij Damclub Winschoten wekelijks gemiddeld zo’n 80 basisschoolleerlingen en senioren actief met de damsport bezig, namelijk damlessen minimaal 40 basisschoolleerlingen, Jeugdafdeling 22 kinderen, onderlinge competitie 8 senioren en tenslotte de “trainingsgroep” 10 tot 12 leden.
Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap (PPK)
Damclub Winschoten neemt met 5 leden deel aan het PPK, in de provincie Groningen, namelijk MF Jakob Pronk uit Winschoten in de hoofdklasse. Jilje Scheeringa uit Finsterwolde, Jan Starke uit Oude Pekela, Egbert Wierenga uit Scheemda en Johan Tuenter uit Westerlee in de 1e klasse. Dinsdag 3 november zijn onderstaande partijen afgewerkt in sportcentrum Leek, namelijk in de hoofdklasse MF Jakob Pronk – Johan Zijlstra 2 – 0. Met deze uitslag bezet Jakob de 3e plaats in het tussenklassement. In de 1e klasse zijn gespeeld:
Johan Tuenter – Sietse Bouma 2 – 0, Hiljo Haze – Jilje Scheeringa 2 -0 en woensdag 4 november op de clubavond van Damclub Winschoten eindigde de wedstrijd Egbert Wierenga – Jan Starke in 1 – 1. Met dit resultaat bezet Johan Tuenter uit Westerlee ex aequo met Hiltjo Haze uit Delfzijl de 1e plaats in het tussenklassement. De volgende ronde staat overigens gepland in het “Kostverlorenkwartier” in Groningen op vrijdagavond 13 november. In de hoofdklasse neemt MF Jakob Pronk het dan op tegen MF Katrinus Posthumus uit Leek. In de 1e klasse staan de wedstrijden Johan Tuenter – Jack Westerdijk en Jan Starke tegen Jilje Scheeringa op de wedstrijdkalender.
National Competitie 4e ronde KNDB
Zaterdag 21 november gaat het 8-tal van Damclub Winschoten in de 2e klasse A op bezoek bij Bezint Eer Gij Begint (BEGB) in Britsum. Zaterdag 28 november speelt Damclub Winschoten een “thuiswedstrijd” tegen De Vechtstreek Gramsbergen 2 en in de 3e klasse ontmoet het 6-tal van Damclub Winschoten HDC uit Hoogeveen. Deze wedstrijd begint overigens om 14:00 uur. Beide wedstrijden worden gespeeld in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan 86 in Winschoten. De 8-tal wedstijden beginnen altijd om klokslag 12:00 uur.
Bron: Geert Lubberink