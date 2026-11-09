Parade der Volksmusik in Wildervank geannuleerd: organisatie betreurt besluit

WILDERVANK – Met pijn in het hart heeft de organisatie moeten besluiten om de Parade der Volksmusik, die gepland stond voor 14 november 2026 in Wildervank, te annuleren. De reden hiervoor is de tegenvallende kaartverkoop.
Aan de organisatie heeft het niet gelegen. De afgelopen periode is er veel tijd, energie en inzet gestoken in de publiciteit en promotie van het evenement. Via verschillende kanalen is geprobeerd om de Parade der Volksmusik onder de aandacht van het publiek te brengen. Helaas heeft dit alles niet geleid tot het aantal verkochte kaarten dat nodig was om het evenement door te laten gaan.
Een moeilijke beslissing
Het besluit om de Parade der Volksmusik te annuleren is dan ook niet zomaar genomen. Achter de schermen is hard gewerkt om er een mooie muzikale avond van te maken, met artiesten die het publiek een gezellige avond vol volksmuziek zouden bezorgen.
Het is bijzonder teleurstellend dat, ondanks alle inspanningen en de gevoerde promotie, de belangstelling in de kaartverkoop onvoldoende is gebleken. Uiteindelijk moet een organisatie ook realistisch zijn en verantwoord omgaan met de kosten en risico’s die de organisatie van een evenement met zich meebrengt.
Met veel enthousiasme is naar deze editie toegewerkt. Juist daarom valt het besluit zwaar. Helaas is enthousiasme en inzet alleen niet voldoende wanneer de kaartverkoop achterblijft bij wat noodzakelijk is om een evenement te kunnen organiseren, aldus Andre Folkers namens de organisatie
Voor de mensen die al kaarten hebben gekocht, volgt informatie over de verdere afhandeling van de gekochte kaarten.
Bron: Peter Panneman