Pekela schiet isolatiegeld voor: pilot 52 woningen trekt nu al belangstelling uit hele dorp

PEKELA – Het proefproject van de Pekelder Isolatieaanpak Nij Begun trekt nu al de aandacht in het dorp. Hoewel de pilot met 52 woningen in Oude en Nieuwe Pekela pas volgende week officieel start met informatieavonden, kloppen inwoners uit andere wijken nu al aan bij de gemeente om mee te doen. Wethouder Ellen van Klaveren benadrukt echter dat die bewoners nog even geduld moeten hebben.
Maatregel 29 van Nij Begun is een landelijke subsidie om woningen in het gaswinningsgebied energiezuiniger te maken. Met de regeling kun je je huis grondig laten isoleren denk aan het isoleren van je dak, spouwmuur of vloer, maar ook het plaatsen van HR++ of triple glas en het installeren van een goed ventilatiesysteem. Afhankelijk van de woning en de persoonlijke situatie vergoedt de subsidie tot 100 procent van de kosten, met een maximum van 40.000 euro per huis. Het doen van een aanvraag voor het verduurzamen van de woningen duurt lang en is complex. De gemeente Pekela keert het proces daarom om en schiet het subsidiebedrag, dat kan oplopen tot 100 procent van de kosten met een maximum van 40.000 euro direct voor en haalt het daarna zelf terug bij Nij Begun.
“Iedereen kent elkaar hier,” stelt wethouder Van Klaveren tegenover Groningen1. “Het aanvragen vinden veel mensen te ingewikkeld. Dan moeten ze in de wachtrij. Door het enorme succes vertraagt het proces, terwijl de energiekosten voor inwoners wel gewoon doorlopen. Dus wij hebben gemeend het om te draaien en inwoners het geld voor verduurzaming voor te schieten.”
Zolder leeg
Naast het voorschieten van het geld helpt de gemeente ook praktisch. Zo krijgen inwoners onder meer ondersteuning bij het leegruimen van de zolder om dakisolatie mogelijk te maken. De vergoeding is bedoeld voor dak-, muur- en vloerisolatie.
De pilot richt zich in eerste instantie op 52 woningen uit de jaren 70, verdeeld over Oude en Nieuwe Pekela. “Dat zijn woningen die dringend verduurzaamd moeten worden,” aldus Van Klaveren.
De belangstelling blijkt echter nu al veel breder. “We worden inmiddels al aangesproken door inwoners uit andere wijken. Die moeten nog heel even afwachten; we gaan eerst deze pilot uitrollen.”
De betrokken inwoners uit de pilotstraten hebben inmiddels een brief ontvangen met een uitnodiging voor de bijeenkomsten. Op dinsdag 17 en woensdag 18 november organiseert de gemeente informatieavonden waar alle praktische details en verduurzamingsmogelijkheden met de bewoners worden doorgesproken.
Als de proef in deze eerste straten succesvol verloopt, is het de bedoeling dat de Pekelder Isolatieaanpak stapsgewijs wordt uitgebreid naar de rest van de gemeente.