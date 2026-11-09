Prins Johan en prinses Chalina nieuw prinsenpaar in Bultrutersland

TER APEL – Bultrutersland heeft een nieuw prinsenpaar! Tijdens de traditionele aftrap van het carnavalsseizoen middels ‘leutje carnaval’ werden afgelopen zaterdag prins Johan en prinses Chalina gepresenteerd en geïnstalleerd.
In een uitverkocht Bultrutersfeestcafé werden zij, na een spannende finale, gepresenteerd in Bultrutersland als prinsenpaar voor het komende carnavalsseizoen. De carnavalsvereniging is bijzonder trots op het nieuwe prinsenpaar en kijkt samen met hen uit naar een feestelijk seizoen.
Ook binnen de vereniging vonden enkele wisselingen plaats. Een nieuw lid van de Raad van Elf werd geïnstalleerd en er werd afscheid genomen van de vertrekkende dansmariekeleidsters. Tegelijkertijd werden de nieuwe leidsters feestelijk welkom geheten.
De goedgevulde zaal en enthousiaste reacties vormden een mooie start van wat ongetwijfeld weer een gezellig carnavalsseizoen wordt.
Bron: De Bultruters
Foto’s: André Dümmer