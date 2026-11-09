Twee kunstenaars exposeren in Garnizoenskerkje Oudeschans

OUDESCHANS – Arie Philips uit Bellingwolde en Herma Arensman uit Winschoten exposeren eind november en begin december hun werk in het Garnizoenskerkje in Oudeschans.
Bezoekers kunnen kennismaken met de schilderijen van beide kunstenaars, die ieder een eigen stijl en onderwerpkeuze hebben.
Arie Philips maakt olieverfschilderijen waarin landschappen en rustieke taferelen centraal staan. In zijn werk is veel aandacht voor de rust en sfeer van de natuur. Ook details spelen een belangrijke rol in zijn schilderijen.
Het werk van Herma Arensman kenmerkt zich door haar aandacht voor karakter, vormen en uitdrukkingen. Daarmee laat zij op haar eigen manier verschillende onderwerpen en indrukken tot leven komen.
De expositie is te bezoeken in het Garnizoenskerkje aan de Voorstraat 33 in Oudeschans op 27, 28 en 29 november en op 4 en 5 december. De openingstijden zijn dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis.