Vernieuwde Bibliotheek Ter Apel opent op 23 november

TER APEL – Op maandag 23 november opent Bibliotheek Ter Apel weer haar deuren. Na een periode van verbouwen kunnen inwoners terecht in een vernieuwde bibliotheek, met meer ruimte om te lezen, leren en elkaar te ontmoeten. Wethouder Herma Hemmen van de gemeente Westerwolde en directeur-bestuurder Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen verzorgen om 10.00 uur de feestelijke opening. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.
De bibliotheek heeft een nieuwe inrichting gekregen, met een vernieuwde jeugdafdeling, meer ruimtes voor activiteiten en ontmoeting en een eigen plek voor het Taalhuis. Ook is de entree verplaatst naar de voorzijde van het gebouw. Daarmee is de bibliotheek klaar voor de toekomst: als een toegankelijke plek waar inwoners van alle leeftijden terechtkunnen voor boeken, activiteiten, ondersteuning en ontmoeting.
Ontdek wat de bibliotheek te bieden heeft
Tijdens de openingsdag kunnen bezoekers kennismaken met de verschillende activiteiten, en diensten van de bibliotheek. Zo zijn er voorleesmomenten in de vernieuwde jeugdafdeling, creatieve activiteiten en een kennismaking met het Handwerkcafé en de Studiekring. Ook kunnen bezoekers ontdekken wat het Digitaal Café, het Informatiepunt Digitale Overheid en het Taalhuis voor hen kunnen betekenen.
Voor kinderen is er om 15.00 uur een goochelvoorstelling. De bibliotheek is deze dag geopend tot 17.00 uur.
Een plek voor iedereen
De vernieuwde bibliotheek biedt niet alleen ruimte aan boeken, maar ook aan persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. Of je nu een boek wilt lenen, hulp zoekt bij digitale zaken, de Nederlandse taal wilt oefenen of gewoon andere mensen wilt ontmoeten: iedereen kan er terecht.
De feestelijke opening begint maandag 23 november om 10.00 uur. Ook wie niet bij het officiële openingsmoment aanwezig kan zijn, is van harte welkom om later op de dag de vernieuwde bibliotheek te ontdekken.
Bron: Harma de Roo