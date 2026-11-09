Wijkplatforms organiseren informatieavond over subsidies en leefbaarheid

WINSCHOTEN – De wijkplatforms van Winschoten organiseren op dinsdag 17 november een openbare informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheid die beschikbaar is via de leefbaarheidsmaatregel van Nij Begun. De avond is bedoeld voor inwoners, verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen die ideeën hebben om hun wijk of buurt aantrekkelijker, socialer en toekomstbestendiger te maken.
Tijdens de bijeenkomst ontvangen bezoekers informatie over de mogelijkheden die de leefbaarheidsmaatregel van Nij Begun biedt voor lokale initiatieven. Ook wordt aandacht besteed aan de Sociale Agenda, het Inwonersbudget en de mogelijkheden van het Stilo-fonds. Daarnaast krijgen geïnteresseerden praktische uitleg over subsidieaanvragen, procedures en de ondersteuning die beschikbaar is bij het ontwikkelen en realiseren van plannen.
De wijkplatforms hopen met deze avond inwoners te inspireren om actief mee te doen aan de toekomst van hun buurt en om gebruik te maken van de beschikbare middelen om dit te kunnen realiseren. Bezoekers krijgen volop gelegenheid om vragen te stellen, ideeën te bespreken en ervaringen uit te wisselen met andere inwoners en betrokken organisaties.
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 november en begint om 19.30 uur in de Speeltuin St. Vitusholt aan de Kastanjelaan 36 in Winschoten. Vanwege de beschikbare ruimte wordt belangstellenden gevraagd zich vooraf aan te melden.
Aanmelding via : Info@wijkplatforms.nl
Bron: Hans de Wolf, Voorzitter Brede Wijken Overleg Winschoten