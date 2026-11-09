Zeven geluksvogels uit Winschoten winnen nieuwe auto bij Postcode Loterij

WINSCHOTEN – Goed nieuws voor zeven inwoners uit Winschoten. Op hun postcode, 9671 CG (straat: Burgemeester Schönfeldsingel), is de Premium prijs van de Postcode Loterij gevallen. Dat is dit keer een luxe BMW. Postcode Loterij-ambassadeur Caroline Tensen verrast hen met dit mooie nieuws.
De Burgemeester Schönfeldsingel is een gezellige straat, vertellen de inwoners. “We hebben veel contact met elkaar en organiseren vaak leuke activiteiten. Zo hebben we net weer een buurtbarbecue gehad en bakken we op oudjaarsavond altijd oliebollen voor elkaar.”
‘You get a car’
Wanneer Caroline de straat in komt lopen, weten de deelnemers niet wat hen overkomt. “Kom maar met die auto”, roept de ambassadeur vervolgens. Een gloednieuwe BMW rijdt de straat in. Als de Oprah Winfrey van Groningen verrast Caroline de winnaars met de beroemde woorden: “You get a car, you get a car and you get a car.”
Tranen van geluk
Er ontstaan tranen van geluk bij een aantal winnaars, waaronder bij Agnes. “Dit is onwerkelijk! We waren al een beetje aan het kijken voor een nieuwe auto. We hebben een zwaardere nodig om onze caravan te trekken. Deze lijkt me perfect.”
Ook buurman Jesse vindt de BMW prachtig. “Ik ben er heel blij mee. Mag ik zelf de kleur kiezen? Dan denk ik dat ik voor donkerrood ga.
Bron: Postcodeloterij