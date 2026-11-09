Zeven geluksvogels uit Winschoten winnen nieuwe auto bij Postcode Loterij

Vandaag perioden met zon, komende nacht en morgen kans op hardnekkige mist

Maandag – De maandag start lokaal met nevel of een mistbank, maar al snel krijgen we zonnige perioden te zien. Ook ’s middags zijn er geregeld perioden met zon over Oost-Groningen en blijft het overal droog. Met een middagtemperatuur van rond de 10°C is het aangenaam najaarsweer. Er staat veruit de meeste tijd heel weinig wind boven land. Vanavond klaart het verder op, waarna er al snel plaatselijk mist kan ontstaan bij een afnemende wind uit oostelijke richtingen.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag ontstaat er op veel plaatsen in onze streek (dichte) mist. Het blijft overal droog. Doordat het opklaart en er nauwelijks wind staat, koelt het flink af: de minimumtemperatuur daalt lokaal naar -2°C, wat betekent dat we de eerste lichte vorst aan de grond kunnen beleve

Dinsdag – Morgen, dinsdag 10 november, start de dag op veel plaatsen met (dichte) mist. In het noordoosten kan deze mist heel hardnekkig zijn en mogelijk zelfs een groot deel van de dag of het gehele etmaal blijven hangen. Als de mist optrekt, is er ’s middags veel ruimte voor de zon. De temperatuur hangt sterk af van het nevelige wolkendek: schijnt de zon, dan wordt het zo’n 8°C, maar blijft de mist de hele dag hangen, dan wordt het niet warmer dan een frisse 4°C. Er waait een zwakke tot matige oostenwind van 2 tot 3 Bft. Dinsdagavond neemt de bewolking vanuit het zuiden geleidelijk toe, maar in onze regio blijft het droog.

Tip van de redactie: Pas komende nacht en morgenochtend goed op in het verkeer vanwege plaatselijk dichte mist en kans op een gladde plek door de lichte vorst!