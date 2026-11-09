Zingend naar de Zondag met Mannenkoor EDOZA uit Sneek

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 november is er weer een uur Zingend naar de Zondag in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Tijdens deze zangavond zal mannenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. Jan Hibma hun medewerking verlenen.
Het Sneeker Mannenkoor EDOZA werd opgericht in april 1958. Het koor bestond destijds uit ca. 40 leden, nu telt het koor ca. zeventig zangers en is Jan Hibma inmiddels al meer dan 25 jaar de dirigent. De leden komen niet allemaal uit Sneek maar uit een groot deel van Friesland.
De naam EDOZA betekent: Evangelie DOor Zang.
Omdat EDOZA een interkerkelijk koor is, vormt het geestelijk repertoire de basis. Maar daarnaast zingt het koor ook opera’s (o.a. Verdi), musicals en andere populaire stukken. Het brede repertoire omvat momenteel meer dan 500 stukken. Tijdens concerten wordt de breedte van het repertoire regelmatig ten gehore gebracht. Zo zingt het mannenkoor in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Hongaars, Russisch en natuurlijk ontbreekt het Fries ook niet.
Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Sebastiaan Schippers. De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk. Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
De volgende keer: Zingend naar de Kerst op 19 december m.m.v. Mannenkoor Ailanthus o.l.v. Harold Kooij en Begeleidings Ensemble, Che Vanno.
Bron: Antonia Meijer