SELLINGEN – Op donderdag 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, schrijven we in Sellingen samen brieven voor mensen van wie de vrijheid en mensenrechten worden geschonden.
Door de schrijfactie van Amnesty International laten we onze stem horen voor mensen die dat zelf niet vrij kunnen doen. Met onze brieven geven we hen moed, laten we zien dat ze niet vergeten worden en zetten we autoriteiten onder druk om mensenrechten te respecteren.
Iedereen kan meedoen!
Er liggen voorbeeldbrieven klaar.
U hoeft alleen maar aan te schuiven en mee te schrijven. Alle benodigdheden zijn aanwezig en er is koffie en thee.
Wanneer;
Donderdag 10 december 2026
Vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur
Waar;
De Sprankel
Torenstraat 11
9551BJ Sellingen
U bent van harte welkom.
Ook als u maar even binnenloopt: elke brief telt!
Het is fijn als u een donatie kunt doen voor de portokosten.
Na afloop worden de brieven verzameld en per bestemming Internationaal verstuurd
Kunt u niet komen?
Ook thuis kunt u meeschrijven. Kijk op https://www.amnesty.nl/write-for-rights voor meer informatie en voorbeeldbrieven.
Bron: Marchien Smith en Charlotte Niewöhner
Amnesty International schrijfactie in Sellingen
SELLINGEN – Op donderdag 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, schrijven we in Sellingen samen brieven voor mensen van wie de vrijheid en mensenrechten worden geschonden.