BBB Westerwolde toont zich verheugd dat motie ‘Ruimte voor evenementen en verenigingen in Westerwolde’ unaniem is aangenomen

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft vanavond unaniem ingestemd met de motie ‘Ruimte voor evenementen en verenigingen in Westerwolde’. Hieronder leest u een door BBB Westerwolde ingezonden artikel over deze motie:
De motie is een initiatief van BBB Westerwolde en werd samen met meerdere andere fracties ingediend.
Aanleiding voor de motie zijn de zorgen over vergunningverlening, regelgeving en toenemende
administratieve lasten bij evenementen. De recente ontwikkelingen rondom evenementen in Vesting Bourtange, waaronder Magisch Samhain, hebben deze zorgen extra onder de aandacht gebracht.
Volgens BBB Westerwolde verdienen vrijwilligers en organisatoren goede ondersteuning vanuit de gemeente. Zij zetten zich vaak in hun vrije tijd in om evenementen en activiteiten mogelijk te maken die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van de dorpen.
Van zorgen naar concrete stappen
Met de aangenomen motie vraagt de gemeenteraad de burgemeester om in januari 2027 een procesaanpak voor de actualisering van het evenementenbeleid met de raad te delen. Daarin moet onder andere duidelijk worden hoe het traject wordt ingericht, welke verenigingen en organisatoren worden
betrokken en hoe hun ervaringen en knelpunten worden meegenomen. BBB Westerwolde benadrukt dat veiligheid altijd vooropstaat, maar dat binnen de bestaande regels ook gekeken moet worden naar maatwerk en praktische oplossingen.
Breed gedragen initiatief
De motie kwam tot stand op initiatief van BBB Westerwolde, met inbreng en ondersteuning van andere fracties. De unanieme steun onderstreept dat de gemeenteraad het belang van verenigingen, vrijwilligers en evenementen breed erkent. BBB Westerwolde: “Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze dorpen. We moeten ervoor zorgen dat zij hun energie kunnen steken in het organiseren van mooie
activiteiten, in plaats van vast te lopen in ingewikkelde procedures. Met deze motie zetten we een stap om hun ervaringen nadrukkelijk mee te nemen bij het verbeteren van het evenementenbeleid.”
Met de aangenomen motie wordt een eerste stap gezet richting een actualisering van het evenementenbeleid, waarbij de ervaringen van organisatoren een belangrijke plaats krijgen.
BBB Westerwolde – Kiek’n wat ken, doun wat mot!
Bron: Jochem van der Woude, Fractievoorzitter BBB Westerwolde