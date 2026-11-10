Bibliotheek Stadskanaal krijgt nieuwe Meet-o-theek

STADSKANAAL – Op zaterdag 14 november 2026 opent in Bibliotheek Stadskanaal een nieuwe Meet-

o-theek.

Na de succesvolle pilot bij Forum Groningen en de uitrol naar verschillende bibliotheken in de provincie, kunnen nu ook inwoners van Stadskanaal en omgeving zelf aan de slag met meetinstrumenten. Tijdens de reguliere openingstijden kunnen bezoekers gratis verschillende instrumenten lenen: van een warmtecamera tot een wildcamera, fijnstofmeter, nachtkijker en nog veel meer.



Opening

Op zaterdag 14 november wordt de Meet-o-theek in Bibliotheek Stadskanaal geopend. De opening valt samen met de Microscopiedag, waardoor bezoekers niet alleen kennis kunnen maken met de verschillende meetinstrumenten, maar ook de wereld van heel dichtbij kunnen ontdekken. Tijdens de opening kunnen bezoekers zelf aan de slag met verschillende instrumenten, waaronder warmtecamera’s, nachtkijkers, wildcamera’s en digitale microscopen. Wat kun je allemaal ontdekken als je iets onder een microscoop bekijkt? Welke dieren bezoeken ’s nachts je tuin? En waar in huis ontsnapt de meeste warmte?



Ook voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. Zo kunnen zij een egelhuisje van karton maken of knutselen met nachtdieren. Daarnaast kunnen bezoekers beelden bekijken die met wildcamera’s zijn gemaakt en ontdekken welke dieren er ’s nachts in hun omgeving rondlopen.



Bezoekers krijgen de gelegenheid om de instrumenten uit te proberen, vragen te stellen en inspiratie op te doen voor hun eigen onderzoek. Met de Meet-o-theek wil de bibliotheek inwoners stimuleren om nieuwsgierig naar hun omgeving te kijken en zelf op onderzoek uit te gaan.



Burgerwetenschap voor nieuwsgierige Noorderlingen

De Meet-o-theken zijn een initiatief van CurioUs. Dit samenwerkingsproject maakt wetenschap toegankelijk voor iedereen en stelt inwoners in staat om actief onderzoek te doen naar hun eigen leefomgeving. Met verschillende meetacties, activiteiten in bibliotheken en lezingen brengt CurioUs wetenschap dichter bij de inwoners van Groningen.



De Meet-o-theek in Stadskanaal is een nieuwe stap in de uitbreiding van het initiatief in de provincie. Eerder openden al Meet-o-theken bij Forum Groningen en in de bibliotheken van Leek, Appingedam en Winsum. Door meetinstrumenten gratis beschikbaar te stellen, kunnen inwoners zelf gegevens

verzamelen, vragen onderzoeken en bijdragen aan burgerwetenschappelijk onderzoek.



CurioUs?

CurioUs is een samenwerking tussen Forum Groningen, Biblionet Groningen, Science LinX (Rijksuniversiteit Groningen) en de Aletta Jacobs School of Public Health. Samen zetten zij zich in om inwoners van Noord-Nederland actief te betrekken bij onderzoek in hun directe leefomgeving.



Meer weten over de Meet-o-theek in Stadskanaal? Bezoek dan de website van de Groningse bibliotheken. Meer informatie over CurioUs? en de verschillende meetacties vind je op forum.nl/curious.

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Bron: Gerard Kolker

Namens CurioUs