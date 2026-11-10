‘Dare to dive in’: jongeren ontdekken de Bijbel op gezellig jongerenevent in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Op vrijdagavond 13 november is er weer een gezellig ‘Bijbel, Chips & Praise’-jongerenevent in Finsterwolde. ‘Dare to dive in’ is het thema, waar Bram Koerts met de jongeren over in gesprek gaat. Om 19.30 uur gaan de deuren van De Graanschuur aan de Hoofdweg 19 open. De avond start om 20.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen.
Na een grappig spel duikt Bram met de jongeren de Bijbel in. Waarom is dat oude boek zo interessant? Hoe kun je het eigenlijk lezen, zodat je het ook begrijpt? Kan je dat zelf, of heb je daar iets of iemand bij nodig? Bram geeft de jongeren praktische tips. Ook gaan jongeren met elkaar en de spreker in gesprek over het onderwerp.
Alle jongeren uit de regio zijn welkom: gelovig, niet-gelovig of anders-gelovig. Het belooft een gezellige avond te worden, met – natuurlijk – Bijbel, chips én praise. De spelletjes liggen klaar en de tafelvoetbaltafel is neergezet. Deelname is gratis, met dank aan diverse sponsors.
Kijk voor meer informatie op social media (@GeloofinOldambt), of neem contact op via 06 – 83 11 32 07.
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt