Drukbezochte ondernemersavond Midwolda over nieuwe Economische Visie

OLDAMBT, MIDWOLDA – De economie van de gemeente Oldambt zit in de lift. Over de circa afgelopen tien jaar kwamen er 2.000 banen bij, een groei van 14%. Over de periode 2019 – 2024 stond de gemeente landelijk bij de grootste stijgers op de 17e plek van de 336 op de lijst van bureau Louter ‘sociaal, economische prestaties’. Blauwestad groeit gestaag, het centrum van Winschoten ondergaat een metamorfose, bedrijventerreinen krijgen een impuls.

Maar tegelijk is er krapte op de arbeidsmarkt, blijven energieprijzen stijgen, etc. Hoe gaan we daar mee om? In een nieuw te ontwikkelen Economische Visie wil de gemeente Oldambt hier antwoorden op vinden. En kansen benutten. Niet zelfstandig, maar samen met ondernemers uit de gemeente.

Dit gebeurde onder meer tijdens de goed bezochte ondernemersavond in Boerderij Hermans Dijkstra, donderdag 5 november 2026 in Midwolda. Met de ondernemersbijeenkomst borduurde de gemeente Oldambt voort op de gesprekken die de gemeente de afgelopen periode met ondernemers heeft gevoerd over het ondernemingsklimaat en arbeidsmarkt in Oldambt.

Koers komende jaren

De input van de gesprekken en die van de avond vormen mede de bouwstenen voor de nieuwe Economische Visie Oldambt, die als basis dient voor de economische koers voor de komende jaren. Pijlers onder de Visie zijn een veerkrachtig en innovatief bedrijfsleven, een duurzame economie, een sterke arbeidsmarkt en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, de centrumfunctie van Winschoten en de vrijetijdseconomie.

Ondernemers uitgedaagd

Gastheer van de avond was Erik Ziengs, voorzitter van Ondernemend Nederland. In het bijzijn van de wethouders Erich Wünker (Economische Zaken) en Ger Klein (Arbeidsmarkt) daagde hij de circa vijftig aanwezige ondernemers uit te reageren op een aantal stellingen. Vervolgens waren er diverse sessies waar ondernemers informatie konden ophalen en ideeën aandragen. De thema’s waren Digitalisering en kunstmatige intelligentie, Het Ondernemersloket gemeente Oldambt, Arbeidsmarkt en talentontwikkeling, Nieuwe Horecavisie Oldambt en de Economische agenda van Nij Begun.

De ondernemers ervaarden de avond als ‘nuttig, goede informatie opgehaald’, ‘accent op verbinding en samenwerking’, ‘wil meer aan de slag met AI’, ‘samen aan oplossingen werken’ en de ambitie om ‘ondernemers en gemeente beter bij elkaar brengen en te leren van elkaar’.

‘Aan de bak’

Bij de terugkoppeling toonde wethouder Erich Wünker zich enthousiast over de avond, de respons en de contouren van de visie. “Er liggen kansen. Voor nu en in de toekomst. We zijn op de goede weg, maar zijn er nog niet. We moeten samen aan de bak, er komt het nodige op ons af. Maar ik heb er alle vertrouwen in, dat we samen verder kunnen bouwen aan het economisch succes van Oldambt.”

Visie naar de raad

Onder de deelnemers van de avond waren ook enkele raadsleden van de gemeente. De nieuwe Economische Visie Oldambt zal naar verwachting het eerste kwartaal van 2027 worden besproken in de gemeenteraad van Oldambt.

Bron/foto’s: Gemeente Oldambt