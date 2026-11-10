Eerste mantelzorgcomplimenten uitgereikt in Blijham

Vanochtend dichte mist (code geel), morgen vanuit het zuiden neerslag

Dinsdag – De dag start uiterst grijs en staat er voor de ochtend code geel uit vanwege dichte mist. In onze regio kan deze mist bijzonder hardnekkig zijn en is de kans aanwezig dat het wolkendek lokaal de gehele dag niet oplost. Waar de mist wel optrekt, breekt ’s middags de zon door en blijft het de rest van de dag droog. De temperatuur is sterk afhankelijk van de mist: schijnt de zon, dan stijgt het kwik naar zo’n 8°C, maar blijft de mist hangen, dan wordt het niet warmer dan een frisse 4°C. De wind waait zwak tot matig uit het oosten, 2 tot 3 Bft. Vanavond neemt de bewolking vanuit het zuiden toe.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag raakt het in het midden en zuiden van het land bewolkt met regen. In onze noordelijke streek blijft het aanvankelijk droog, maar kan er eerst weer plaatselijk mist ontstaan. De minimumtemperatuur dalt in het noordoosten naar een frisse 1°C. De oostelijke wind waait zwak tot matig, 2 tot 3 Bft.

Woensdag – Morgen, woensdag 11 november, verloopt de ochtend bewolkt. Terwijl het zuiden en midden van het land met regen te maken krijgen, blijft het in onze noordelijke regio overdag droog. In de loop van de middag klaart het vanuit het noorden op en krijgen we geregeld zonnige perioden te zien over Oost-Groningen. Het blijft erg fris met een maximumtemperatuur van rond de 6°C. De wind draait geleidelijk van het noordoosten naar het noorden en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft. Woensdagavond zijn er opklaringen, waarna er opnieuw plaatselijk mist kan ontstaan.

Tip van de redactie: Pas vanochtend op de weg goed op vanwege de dichte mistbanken!