Eerste mantelzorgcomplimenten uitgereikt in Blijham

BLIJHAM – In het kader van de Week van de Mantelzorg zijn gistermiddag de eerste mantelzorgcomplimenten in de gemeente Westerwolde uitgereikt. Dat gebeurde bij de Steunstee in Blijham.
Wethouder Wietze Potze was daarbij aanwezig en overhandigde een mantelzorgcompliment aan mevrouw Roelie Drenth.
Op 10 november is het de landelijke Dag van de Mantelzorg. Rond deze dag worden op verschillende locaties in de gemeente Westerwolde mantelzorgcomplimenten uitgereikt. Daarnaast organiseert de gemeente samen met Welzijn Westerwolde activiteiten voor mantelzorgers die bij beide organisaties bekend zijn.
Het mantelzorgcompliment is een jaarlijkse blijk van waardering voor inwoners die langdurig en intensief voor een ander zorgen. Het compliment heeft een waarde van 100 euro en bestaat uit vier bonnen van 25 euro.
Mantelzorgers kunnen het compliment jaarlijks aanvragen. De aanmeldperiode loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Westerwolde biedt daarnaast ondersteuning en informeert mantelzorgers over hulp, bijeenkomsten en activiteiten.
Meer informatie over mantelzorg en het aanvragen van het compliment is te vinden op www.westerwolde.nl/mantelzorg.
Foto’s: Catharina Glazenburg