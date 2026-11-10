Focus op Westerwolde: “Elke vereniging verdient gelijke steun, niet alleen via losse moties”

WESTERWOLDE – Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 november heeft de fractie van Focus op Westerwolde haar twijfels geuit over de specifieke motie ‘Ruimte voor carnaval in Ter Apel’, ingediend door o.a. de coalitiepartijen CDA, BBB en Samen voor Westerwolde en de oppositiepartij PVV. Hoewel Focus op Westerwolde het carnavalsfeest en de inzet van carnavalsverenigingen zoals De Kloosterwiekers een warm hart toedraagt, benadrukt de fractie dat álle verenigingen en evenementen binnen de gemeente recht hebben op actieve en gelijke ondersteuning en behandeling.
Slechts een week geleden behandelde de gemeenteraad van Westerwolde het collegeprogramma 2026-2030. Daarin is expliciet afgesproken dat de gemeente álle verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties praktisch gaat ondersteunen bij onder meer bestuurskracht, complexe regelgeving en subsidies.
Vragen bij noodzaak motie
Focus op Westerwolde vraagt zich af waarom er nu al een afzonderlijke motie nodig is voor één specifieke vereniging. “We mogen toch hopen dat de beloftes in het verse collegeprogramma langer houdbaar zijn dan één week,” stelt de fractie. “Als het goed is, hoort het ondersteunen van initiatieven zoals die van De Kloosterwiekers al standaardbeleid te zijn. Het moet niet zo zijn dat verenigingen pas op hulp kunnen rekenen als er een aparte raadsmotie voor wordt ingediend.”
Gelijke monniken, gelijke kappen
De Kloosterwiekers onderzoeken momenteel de haalbaarheid van een gezamenlijke bouwvoorziening voor carnavalswagens en loopgroepen. Een mooi initiatief dat de leefbaarheid en saamhorigheid versterkt, maar Focus op Westerwolde vindt dat de gemeente deze faciliterende rol voor iedere lokale organisatie moet pakken die aanklopt. En toch hebben wij deze motie gesteund omdat het college dit als extra steuntje ziet.
Focus op Westerwolde blijft zich inzetten voor een krachtig verenigingsleven in heel Westerwolde, waarbij elke vrijwilliger en elke club op gelijke en heldere ondersteuning van de gemeente kan rekenen.
Bron: Focus op Westerwolde