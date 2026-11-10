Gemeente sluit schuur in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Klaas Sloots, burgemeester van de gemeente Stadskanaal, heeft een schuur in Musselkanaal voor zes maanden gesloten.
Op het perceel zijn onder meer harddrugs, hennepplanten en spullen voor drugsgebruik gevonden. Ook werden er illegale feesten georganiseerd, waar drugs werd gebruikt. De woning zelf is niet gesloten. Wel heeft de burgemeester aan de bewoners een last onder dwangsom opgelegd. Worden er in de komende twee jaar opnieuw drugs aangetroffen in of bij de woning, dan moeten de bewoners € 10.000 betalen. Daarna kan de woning alsnog worden gesloten.
Heeft u vermoedens van drugshandel of andere criminele activiteiten? Meld dit bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://obi41.nl/3nt7x3zr
Bron: Gemeente Stadskanaal