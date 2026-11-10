DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten)
Lathen
Tussen zaterdag 7 november 14:00 uur en maandag 9 november 04:58 uur hebben onbekenden zich met geweld toegang verschaft tot een bakkerij aan de Sögeler Straße in Lathen. De daders probeerden vervolgens de supermarkt binnen te komen. Er is tijdens de poging niets gestolen. De hoogte van de schade is nog onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lingen (tel. 0591/870).
Emsland/Grafschaft Bentheim
De politie van Emsland/Grafschaft Bentheim heeft de afgelopen dagen een toenemend aantal meldingen ontvangen van onbekende daders die zich specifiek richten op niet afgesloten voertuigen. Deze incidenten vonden in het gehele werkgebied van Emsland en Grafschaft Bentheim plaats. De daders maakten vooral gebruik van voertuigen die op openbare parkeerterreinen, langs de weg of op privéterrein niet afgesloten geparkeerd stonden. ‘Vaak is een snelle aanraking van de deurklink voldoende om te controleren of een voertuig op slot is. Zo niet, dan kunnen de daders binnen enkele seconden binnenkomen en op zoek gaan naar waardevolle spullen’, vertelt de politie. De belangrijkste buit bestond uit contant geld, portemonnees, elektronische apparaten en andere persoonlijke spullen die in het voertuig werden achtergelaten.
Schüttorf
Op zondag 8 november vond rond 6:30 uur ’s ochtends op de parkeerplaats van een discotheek aan de Industriestraße in Schüttorf, een ruzie plaats, waarbij een 23-jarige beveiliger lichte verwondingen opliep. Volgens de eerste bevindingen ontstond er een betalingsgeschil bij de kassa van de discotheek, waarop de beveiliger ingreep. Vervolgens zou een onbekende persoon op de parkeerplaats een onbekend voorwerp hebben gebruikt, mogelijk een alarmpistool of pepperspray. De 23-jarige kreeg daarna rugpijn en lichte ademhalingsproblemen. Er werd ook vocht op zijn jas aangetroffen. De precieze omstandigheden van het incident en de aard van het gebruikte voorwerp worden momenteel door de politie onderzocht.
De man, wiens identiteit nog onbekend is, wordt als volgt beschreven:
Ongeveer 25 tot 29 jaar oud
Ongeveer 185 tot 188 cm lang
Licht getinte huid
Zwart, krullend haar met blonde highlights
Spreekt Duits zonder accent
De politie verzoekt getuigen die het incident zondagochtend vroeg in de omgeving van de discotheek hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de beschreven persoon, contact op te nemen met de politie in Bad Bentheim op 05922/77660-0.