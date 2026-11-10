Maak je eigen digitale fotokalender tijdens workshop in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Wil je jouw mooiste foto’s een bijzondere plek geven of een persoonlijk cadeau maken voor familie of vrienden? Tijdens de gratis workshop ‘Fotokalender maken’ op donderdag 26 november leer je stap voor stap hoe je eenvoudig een eigen fotokalender ontwerpt.
Tijdens de workshop ontdek je hoe je foto’s selecteert, een kalender opmaakt en deze vervolgens online kunt bestellen. De workshop is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil met digitale foto’s. Ervaring is niet nodig; de deelnemers worden stap voor stap begeleid. De fotokalender kun je vervolgens thuis maken en bestellen.
Een zelfgemaakte fotokalender is niet alleen leuk voor jezelf, maar ook een persoonlijk cadeau voor de feestdagen of een verjaardag.
De workshop vindt plaats op donderdag 26 november, van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via www.groningsebibliotheken.nl/veendam of aan de balie van Bibliotheek Veendam.
De workshop maakt deel uit van een reeks informatieve bijeenkomsten die Bibliotheek Veendam in 2026 organiseert.
Bron: Maaike Hermse