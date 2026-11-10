Motie: ruimte voor carnaval in Ter Apel aangenomen

WESTERWOLDE, TER APEL – De motie Ruimte voor carnaval in Ter Apel is vanavond door de gemeenteraad van Westerwolde aangenomen.
Het CDA heeft deze motie met Samen voor Westerwolde, BBB en PVV ingediend. Met de motie vragen ze het college om carnavalsvereniging De Kloosterwiekers te ondersteunen bij de verdere verkenning van een gezamenlijke bouwvoorziening voor carnavalswagens en loopgroepen. Daarbij kijken ze ook naar de mogelijkheden voor praktische ondersteuning vanuit de gemeente, samenwerking met andere verenigingen zoals De Bultruters en mogelijke financieringsbronnen.
Carnaval is zoveel meer dan een optocht. Het brengt mensen samen, verbindt generaties en draagt bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in Ter Apel.
‘Mooi dat deze motie is aangenomen! Een belangrijke stap voor het behoud van een prachtige traditie in ons dorp. Dank aan iedereen die zich hiervoor inzet. Samen zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst ruimte blijft voor carnaval in Ter Apel’, aldus Erik Wubs.
Bron: Erik Wubs (raadslid CDA Westerwolde)