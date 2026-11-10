Pekelder PVV gaat verder als Pekelder Trots

PEKELA – De Pekelder PVV gaat vanaf vandaag verder onder een nieuwe naam: Pekelder Trots. De partij kiest daarmee voor een zelfstandige lokale ledenorganisatie, waarbij inwoners van Pekela zich kunnen aansluiten en meer invloed krijgen op de koers van de partij.
Vier jaar geleden werd bewust gekozen voor de naam Pekelder PVV om duidelijk te maken dat de aandacht vooral uitgaat naar de inwoners van Pekela. Inmiddels heeft de partij besloten een volgende stap te zetten en zich verder los te maken van de landelijke partijstructuur. In juni werd al afscheid genomen van de landelijke PVV. De partij gaat vanaf vandaag verder onder de naam: Pekelder Trots.
Volgens de partij verandert er inhoudelijk niets. De politieke uitgangspunten, de mensen en de beloften uit het verkiezingsprogramma blijven hetzelfde. De verandering heeft vooral betrekking op de organisatie. Inwoners krijgen voortaan nadrukkelijk de mogelijkheid om lid te worden, mee te praten en mee te beslissen over de toekomst van de gemeente.
De naamsverandering is niet zonder discussie verlopen. Begin oktober besloot raadslid Albert Hartman zelfstandig verder te gaan als PVV-fractie in de gemeenteraad. Hij kan zich niet vinden in het besluit om van de Pekelder PVV een lokale partij te maken. Hartman vindt dat hij namens de PVV is gekozen en niet namens een lokale partij. Hij en Rein Kuiper blijven onder de vlag van de PVV hun raadswerk uitvoeren. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt tijdens de raadsvergadering.
De discussie over de nieuwe naam speelde al kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. De Pekelder PVV behaalde toen vier zetels en werd daarmee, samen met de SP, de grootste partij. De SP had een naamsverandering als voorwaarde gesteld voor deelname aan de coalitieonderhandelingen, waarbij ook het CDA betrokken was. Binnen de fractie stemde Hartman als enige tegen het voorstel.
De partij, met onder anderen Arthur en Roland van Dooren, kiest nu definitief voor de naam Pekelder Trots. De boodschap blijft volgens de betrokkenen hetzelfde: de politieke inzet is gericht op Pekela en haar inwoners.
Bron: Pekelder Trots