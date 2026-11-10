Tot wel 195 extra huurhuizen in Westerwolde? Gemeente onderzoekt nieuw fonds

WESTERWOLDE – Er moeten in de gemeente Westerwolde snel meer sociale huurwoningen bij komen. Om dat mogelijk te maken, wil de gemeente onderzoek doen naar een speciaal geldpotje: een zogeheten ‘vereveningsfonds’. De gemeenteraad heeft vanavond een voorstel van Progressief Westerwolde (PRO) hierover aangenomen. Wethouder Harm-Jan Kuper (Wonen) gaat direct met het plan aan de slag.
In Westerwolde is momenteel ongeveer 22 procent van alle huizen een sociale huurwoning. De gemeente wil dat dit minimaal 30 procent wordt. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat er in Westerwolde een grote vraag is naar 140 tot 195 extra betaalbare huurwoningen, vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn.
Volgens de gemeenteraad duurt het veel te lang als er alleen bij nieuwbouwprojecten naar die norm wordt gekeken. Daarom is er een andere oplossing nodig.
Wat is een “vereveningsfonds?”
Het idee achter het vereveningsfonds is simpel. Projectontwikkelaars die in de gemeente Westerwolde luxe koopwoningen bouwen en géén sociale huurwoningen willen of kunnen toevoegen op hun terrein, betalen een geldbedrag aan de gemeente.
Dat geld komt in een gemeentelijk fonds terecht. De gemeente gebruikt die pot vervolgens om bouwplannen op andere plekken financieel te ondersteunen waar de bouw van sociale huurwoningen wél hard nodig is, maar bijvoorbeeld te duur uitvalt.
Wethouder Harm-Jan Kuper staat positief tegenover het initiatief van de raad. “We gaan alle voors en tegens op een rijtje zetten en kijken daarbij ook naar de ervaringen in de gemeente Assen,” aldus Kuper. “Ik ga er graag mee aan de slag en we gaan ons best doen.”