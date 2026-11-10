Twee moties PRO Westerwolde aangenomen: van woorden naar daden

WESTERWOLDE – Tijdens de raadsvergadering van 10 november zijn twee moties van PRO Westerwolde aangenomen. Beide voorstellen kregen brede steun van de gemeenteraad en konden ook rekenen op steun van het college. Alleen de PVV stemde tegen.

Van mooie ambities naar meetbare resultaten

In het nieuwe collegeprogramma staan veel mooie ambities voor Westerwolde. PRO Westerwolde kan zich in veel van deze ambities vinden, maar vraagt zich af hoe die worden omgezet in daadwerkelijk beleid. En hoe weten we straks of de plannen ook het gewenste resultaat opleveren? Dat blijft vaak onduidelijk. Daardoor kan de gemeenteraad onvoldoende beoordelen of de ambities daadwerkelijk worden waargemaakt.

Met de aangenomen motie wil PRO Westerwolde dat het college ambities vertaalt naar concrete, meetbare doelen. Het college begint met een drietal beleidsdoelen en moet uiterlijk in de zomer van 2027 duidelijk maken welke resultaten het wil bereiken, welke middelen daarvoor nodig zijn en hoe de raad kan controleren of die doelen worden gehaald.

Meer betaalbare huurwoningen

Ook de tweede motie van PRO Westerwolde werd aangenomen. Op dit moment bestaat ongeveer 22% van de woningvoorraad in Westerwolde uit sociale huurwoningen. Het college wil dit aandeel vergroten.

Bij nieuwbouwprojecten is het voor projectontwikkelaars echter niet altijd financieel aantrekkelijk om sociale huurwoningen te bouwen. Een zogenoemd vereveningsfonds kan mogelijk helpen om op andere plekken toch meer sociale huurwoningen te realiseren. PRO Westerwolde heeft daarom het college gevraagd te onderzoeken of zo’n fonds ook in onze gemeente een goede oplossing kan zijn.

Kritisch op de begroting en aandacht voor natuur

Fractievoorzitter Evelien Duursma-Kooman wees namens PRO Westerwolde tijdens de begrotingsbehandeling op de financiële onzekerheden voor de komende jaren. De begroting voor 2027 is sluitend, maar de kosten voor onder andere jeugdzorg en Wmo stijgen. Ook staan grote investeringen op stapel, waarvoor de financiering nog niet volledig is geregeld.

PRO Westerwolde benadrukte daarnaast dat bij gemeentelijke plannen niet alleen de financiële gevolgen moeten tellen, maar ook de gevolgen voor natuur, milieu en toekomstige generaties. De fractie roept het college op om deze gevolgen beter in beeld te brengen en mee te wegen bij besluiten.

Een goed voorbeeld is ecologisch bermbeheer. Hoewel dit al jaren in de gemeentelijke Groenvisie staat, erkent het college dat er nog weinig concrete stappen zijn gezet. Gelukkig heeft het college aangekondigd binnenkort met een eerste aanzet voor de uitvoering te komen.

PRO Westerwolde stemde in met de begroting, maar blijft aandringen op concrete resultaten.

Zoals Evelien Duursma-Kooman het verwoordde: “Beide moties gaan uiteindelijk over hetzelfde: ambities moeten niet alleen op papier staan, maar daadwerkelijk iets opleveren voor onze inwoners.” Van woorden naar daden!

Bron: PRO Westerwolde