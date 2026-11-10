Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 18.30 uur in het gemeentehuis in Sellingen.
Tijdens deze financiële raadsvergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:
• Concept programma-programma 2027 en meerjarenraming 2028-2030
• Normen en toetsingskader 2026-2027
• Controleprotocol 2026
• Financiële verordening
Meer informatie vindt u hier
Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/
Bron: Gemeente Westerwolde