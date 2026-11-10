Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 18.30 uur in het gemeentehuis in Sellingen. 

Tijdens deze financiële raadsvergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

• Concept programma-programma 2027 en meerjarenraming 2028-2030

• Normen en toetsingskader 2026-2027

• Controleprotocol 2026

• Financiële verordening

Meer informatie vindt u hier

Wilt u thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Bron: Gemeente Westerwolde

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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