Volle concertagenda in De Klinker

WINSCHOTEN – De concertagenda van Cultuurhuis De Klinker is goed gevuld. Deze week brengen The Young Analogues de beste songs van The Beatles; Nick Schilder zingt nummers van grote singer-songwriters plus eigen werk. Ook de weken erna is er een divers aanbod. Van feestband Heinoos en de Belgische band Pater Moeskroen tot Roxeanne Hazes (bijna uitverkocht) en Waylon. Er worden daarnaast eerbetonen gebracht aan Fleetwood Mac, David Bowie en The Blue Diamonds.
Nick Schilder kwam eerder in De Klinker en staat te popelen om naast eigen werk nummers te brengen van muzikale voorbeelden als Bob Dylan, Don McLean en Neil Diamond. Waylon is een vaak geziene gast die een reprise brengt van zijn concert met countrymuziek die hem inspireerde. Roxeanne Hazes komt voor het eerst naar De Klinker. Op NPO Radio 2 vertelde ze recent dat ze daar veel zin in heeft.
Uit het Oosten en Zuiden
Uit Overijssel komt feestband Heinoos langs. De mannen stonden meerdere malen op het hoofdpodium van de Zwarte Cross en brengen zowel eigen hits als nummers van hun muzikale voorbeeld Normaal. De Belgische rasmuzikanten van Pater Moeskroen bespelen een indrukwekkend arsenaal aan instrumenten. Op het programma: nummers uit de Belgische popgeschiedenis, overgoten met hun eigen muzikale sausje.
Tributes
Mede dankzij tv-programma ‘The Tribute: Battle of the Bands’ zijn tributebands helemaal in. The Cosmic Carnaval was in 2025 finalist. Ze vertolken de iconische muziek van Fleetwood Mac, met de plaat RUMOURS als aanleiding. Starman (The Dutch David Bowie Tribute) eindigde in 2023 als derde in het programma en neemt je mee door het repertoire van kameleon Bowie. The Young Analogues – opvolgers van The Analogues – brengen toegewijd en zonder poespas de muziek van The Beatles. The New Diamonds is de voortzetting van The Blue Diamonds, bekend van wereldhit ‘Ramona’.
Aanvang concerten om 20:15 uur, die van The New Diamonds om 15:00 uur. Complete concertagenda: indeklinker.nl. Hier kunnen ook tickets worden gereserveerd.
Concertagenda komende weken
donderdag 12 november – The Young Analogues
vrijdag 13 november – Nick Schilder
vrijdag 20 november – Heinoos
zaterdag 21 november – Roxeanne Hazes
donderdag 26 november – Pater Moeskroen
vrijdag 27 november – The Cosmic Carnival
vrijdag 4 december – Starman
zaterdag 5 december – Waylon
zondag 13 december – The New Diamonds
Bron: De Klinker