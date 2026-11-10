Werkzaamheden Pekelder Hoofddiep vorderen gestaag

PEKELA – De werkzaamheden om het Pekelder Hoofddiep weer bevaarbaar te maken vorderen gestaag. De Dorpscoöperatie Pekela heeft de afgelopen maanden zestien bruggen weer operationeel gemaakt. De gemeente is in voorbereiding voor de vervanging van vier bruggen, die niet meer kunnen worden gerepareerd.
De inwoners van Pekela mogen via een enquête beoordelen hoe deze nieuwe bruggen eruit komen te zien. Nog voor het eind van het jaar mag gekozen worden uit drie ontwerpen van drie verschillende aannemers. De aannemer met de hoogste beoordeling mag de vier nieuwe bruggen gaan bouwen.
Naast de vervanging van vier bruggen wordt een brug (de Unionbrug) mogelijk verplaatst naar een nieuwe locatie.
Het eerste deelproject van de vervanging van de beschoeiingen in Boven Pekela loopt ook al enkele maanden. Het kost iets meer tijd dan gedacht doordat er veel puin in de ondergrond zit. Ook maakt de aanwezigheid van bomen dat het langer duurt. De verwachting is dat voor de jaarwisseling het eerste gedeelte af is. De ervaringen in het eerste deel worden meegenomen naar de rest van het project.
Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe het landbouwverkeer om de Pekelder dorpskernen heen geleid kan worden en hoe de smallere landszijde, waar parkeerproblemen worden ervaren, eruit kan komen te zien bij een reconstructie of vervanging van het riool. Daarop vooruitlopend wordt nagedacht over een proef waarbij een jaar lang eenrichtingsverkeer ingesteld wordt tussen de Zuidkantklap en de Ommelanderklap in Nieuwe Pekela.
De gemeente Pekela en de Dorpscoöperatie Pekela streven ernaar dat bij de start van het vaarseizoen in 2028 het Pekelder Hoofddiep weer bevaarbaar is.
Voor het hele project heeft de gemeente een bedrag van 54 miljoen euro uitgetrokken.
Bron: Gemeente Pekela