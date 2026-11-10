Westerwolde blijft investeren in wonen, leefbaarheid, onderwijs en zorg

WESTERWOLDE – De gemeenteraad van Westerwolde heeft op 10 november de begroting voor 2027
vastgesteld.
In de begroting staat waar de gemeente het komende jaar haar geld aan uitgeeft. De begroting is in balans, wat betekent dat er evenveel geld binnenkomt als er wordt uitgegeven. Daardoor kan de gemeente blijven investeren in onderwerpen die belangrijk zijn voor inwoners, zoals wonen, leefbaarheid, onderwijs, zorg en duurzaamheid. Wethouder Harm-Jan Kuper: “Met deze begroting bouwen we verder aan een sterk en aantrekkelijk Westerwolde. We investeren in wonen, leefbaarheid en de ontwikkeling van onze dorpen, en tegelijkertijd blijven we financieel verantwoord handelen. Ondanks de financiële uitdagingen voor gemeenten slagen wij erin onze ambities waar te maken en te blijven investeren in de toekomst van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.”
Wonen, leefbaarheid en ontwikkeling
Westerwolde werkt verder aan de uitvoering van de woonvisie en de ontwikkeling van passende woningen voor starters, gezinnen en senioren. Met gebiedsvisies, gebiedsgericht werken, dorpsondersteuning en de Sociale Agenda van Nij Begun investeert de gemeente in leefbare dorpen en sterke gemeenschappen. Ook bieden de Nedersaksenlijn en Nij Begun kansen voor betere bereikbaarheid, nieuwe woningbouw en economische ontwikkeling. Daarnaast zet de gemeente in 2027 verdere stappen om het centrumplan voor Ter Apel uit te voeren en bedrijventerreinen verder te ontwikkelen.
Een sterke basis voor inwoners
De gemeente blijft investeren in onderwijs, jeugd, zorg en een aantrekkelijke leefomgeving. Zo werkt de
gemeente samen met schoolbesturen aan schoolgebouwen die klaar zijn voor de toekomst in onder meer
Ter Apel, Blijham en Bellingwolde. Ook zorgt de gemeente voor goede zorg en ondersteuning dichtbij huis. Daarnaast werkt Westerwolde aan woningisolatie, energiebesparing, klimaatadaptatie, biodiversiteit en een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte.
Realistisch vooruitkijken
Westerwolde wil de ambities uit het nieuwe collegeprogramma waarmaken en met deze begroting ligt
daarvoor een goede basis. Tegelijkertijd vraagt de financiële situatie in de komende jaren om
voorzichtigheid. Stijgende kosten en lagere bijdragen van het Rijk kunnen invloed hebben op de financiële ruimte van de gemeente. Wethouder Kuper: “We moeten realistisch blijven. De begroting voor 2027 is in balans, maar dat biedt geen garantie voor de jaren daarna. Daarom blijven we onze inkomsten en uitgaven zorgvuldig bewaken en sturen we bij als dat nodig is. Zo zorgen we ervoor dat we in de toekomst kunnen blijven investeren in wat belangrijk is voor onze inwoners.”
Bron: Gemeente Westerwolde