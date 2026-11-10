Westerwolde heeft nog jaren nodig voor groenonderhoud: achterstanden pas in 2030 weggewerkt

SELLINGEN – Het wegwerken van de achterstanden in het openbaar groen in de gemeente Westerwolde gaat nog tot uiterlijk 2030 duren. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een toezegging aan raadslid M. Heidekamp.
De afgelopen jaren liep het groenonderhoud in de gemeente forse vertraging op. Er kwamen veel klachten over woekerend onkruid binnen. Volgens het college kwam dit voornamelijk door langdurige ziekte, een tekort aan personeel en de onmogelijkheid om tijdelijk vaktechnisch personeel in te huren.
Inmiddels wordt er volgens de wethouder hard gewerkt aan groenrenovaties om het achterstallig onderhoud in te lopen. Het doel is om het openbaar groen van het huidige niveau ‘laag’ te tillen naar het ‘basisniveau’. Volgens het college worden uit de reguliere onderhoudsbudgetten al goede stappen gezet.
Toch duurt het op een aantal plekken langer. De gemeente kiest er op diverse locaties voor om het groenonderhoud te combineren met werkzaamheden aan wegen, riolering en watergangen. Doordat deze integrale projecten meer voorbereidings- en uitvoeringstijd vragen, verwacht de gemeente pas in 2030 de achterstanden gemeentebreed volledig te hebben weggewerkt.