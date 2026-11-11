Eddie Sauter Special (Toppyjazz 360)

Edward “Eddie” Sauter leefde van 1914 tot 1981 (New York)
Wereld beroemd werd hij door fantastische albums en samenwerking met Stan Getz, Woody Herman en Tommy Dorsey.
Playlist
01 – A Summer afternoon – Stan getz (album Focus)
02 – I’m Late, I’m Late (45 t version)- Stan Getz (album Focus)
03 – I Remember When – Stan Getz (album Focus)
04 – Mickey’s Theme – Stan Getz (album Music from the Soundtrack of Mickey)
05 – Once Upon A Time – Stan Getz (same album)
06 – Sand Storm – Ray McKinley (album Borderline)
07 – I’ve Got The Right To Sing The Blues – Ray Mckinley (album Borderline)
08 – Sunday, Monday for Always – Benny Goodman (album Yale University vol. 3)
09 – Benny Rides Again – Benny Goodman (album Yale University vol. 4)
10 – The Moon Walks – Harry Arnold Big Band (album The Big Band In Concert)
11 – Doodletown Fifers – Sauter Finegan Orchestra (album New Directions In Music)
12 – April In Paris – Sauter Finegan Orchestra (same album)
13 – Pictures From Sauter Finegan Land- Sauter Finegan Orchestra (album Concert Jazz)
14 – Sleepy Village – Sauter Finegan Orchestra (album Concert Jazz)