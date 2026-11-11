FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Donderdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt van 20.00 tot 21.00 uur uitgezonden.
Deze week is Luit Engelage te gast. Hij is bewindvoerder en vertelt over wat er allemaal omgaat in de wereld van mensen die te maken hebben gekregen met oplopende schulden en hoe ze begeleid worden om daar uit te komen.
Wil je meer weten, luister aanstaande donderdagavond om 20.00 uur
Muziekkeuze : Ede Staal en veel meer.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal