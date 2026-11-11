Geen geld voor 100 bruggen Westerwolde: “We hebben die miljoenen niet”

WESTERWOLDE – Het onderhoud en de mogelijke vervanging van meer dan honderd gemeentelijke bruggen wordt voor de gemeente Westerwolde een langdurige en kostbare operatie. Het merendeel van de bruggen dateert uit de jaren ’60 en is dringend toe aan grondige inspecties. “We hebben die miljoenen simpelweg niet,” erkent wethouder Giny Luth tegenover Groningen1.
De gemeente staat voor een omvangrijke opgave als het gaat om haar infrastructurele erfgoed. Veel van de ruim honderd bruggen in Westerwolde naderen het einde van hun levensduur of vertonen gebreken.
Volgens wethouder Luth zit de grootste uitdaging op plekken die voor de gemiddelde voorbijganger onzichtbaar zijn. “De bottleneck zit aan de onderkant van de brug, waar het mechanisme zit. Het is tijd om de bruggen grondig aan een inspectie te onderwerpen om te zien welke impact het precies heeft.”
De gemeente gaat de komende tijd niet alleen kijken naar de technische staat, maar voert ook een bredere impactanalyse uit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het effect van mogelijke stremmingen of aanpassingen op het landbouwverkeer. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de functie van alle overgangen. Er wordt ook in kaart gebracht welke bruggen amper nog gebruikt worden.
Volgens wethouder Luth zit de grootste uitdaging op plekken die voor de gemiddelde voorbijganger onzichtbaar zijn. “De bottleneck zit aan de onderkant van de brug, waar het mechanisme zit. Het is tijd om de bruggen grondig aan een inspectie te onderwerpen om te zien welke impact het precies heeft.”
De gemeente gaat de komende tijd niet alleen kijken naar de technische staat, maar voert ook een bredere impactanalyse uit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het effect van mogelijke stremmingen of aanpassingen op het landbouwverkeer. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar de functie van alle overgangen: er wordt ook in kaart gebracht welke bruggen amper nog gebruikt worden.