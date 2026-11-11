Genomineerden Pekelder Sportparel bekend!

PEKELA – De gemeente Pekela heeft drie genomineerden bekend gemaakt voor de Pekelder Sportparel 2026. De nominatie is een erkenning van hun maatschappelijke inzet voor de sport.
De genomineerden zijn:
- Eilko Kuilman – Een onmisbare vrijwilliger (bij zowel de Korfbalvereniging WSS als de Pekelder Windhondenrenclub) die zich met initiatieven zoals ‘Samenloop voor Hoop’ en de ‘Roegbainder wandeltocht’ met hart en ziel inzet voor de gemeenschap.
- Dirk Rop – Een enthousiaste inwoner die vanuit een passie voor wandelen inwoners (ook op zondagen) samenbrengt en zorgt voor extra laagdrempelig beweegaanbod.
- Korfbalvereniging WSS – Een maatschappelijk betrokken club die al 75 jaar lang door middel van allerlei activiteiten, ook voor inwoners die niet lid zijn, de verbinding in de gemeente Pekela versterkt.
De selectiecommissie bestond uit burgemeester Jaap Kuin, communicatieadviseur Erik Hulsegge en vertegenwoordigers van sportvereniging Zempo, de winnaar van 2025.
De Pekelder Sportparel – voorheen de Breedtesportprijs – wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement die zich op een bijzondere manier inzet voor de breedtesport in de gemeente Pekela. Hierbij gaat het vooral om initiatieven die de maatschappelijke waarde van sport versterken, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van sport, het verbinden van mensen en het bevorderen van sportdeelname in de regio.
De uitreiking van de Pekelder Sportparel 2026 vindt komende donderdagavond (12 november) plaats tijdens het Sportcafé in MFC De Binding. De winnaar van de Pekelder Sportparel dingt mee naar de provinciale prijs, de Groninger Sportparel, die vorig jaar werd gewonnen door Zempo. Die prijs wordt uitgereikt op maandag 14 december tijdens het Groninger Sportgala in Martiniplaza.
Bron: Gemeente Pekela