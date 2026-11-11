Gezellige middag van De Zonnebloem in ’t  Kruispunt te Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Dinsdagmiddag organiseerde de Zonnebloem, afdeling Onstwedde, Vlagtwedde en Alteveer, een gezellige middag in ’t Kruispunt.
Na de koffie, thee en koek, verwelkomde Harmien Bruining de aanwezigen en ook de spreker van die middag: de jarige historicus Bert Roossien.
Hij nam aan de hand van oude dia’s uit de jaren ’20 en ’60 van de vorige eeuw iedereen mee door de geschiedenis van Westerwolde. Deze foto’s en verhalen brachten veel herinneringen boven. Aan de onderlinge gesprekken kon je merken dat er veel herkenning was.
In de pauze kreeg iedereen een tweede kopje koffie en thee met een chocolaatje. De diavoorstelling ging hierna verder.
Na de tweede pauze, waar ieder nog voorzien werd van een hapje en een drankje, liet Bert nog een aantal dia’s zien over landbouwwerkzaamheden van vroegere jaren en over het turfsteken en vervoer van de turven.
Harmien bedankte Bert Roossien met een kleine attentie.
Het was een geslaagde middag, die veel tongen losmaakte. De koffie, thee, koek en lekkere hapjes werkten daar ook zeker aan mee. Bij de uitgang kreeg ieder nog een klein presentje mee.
Bron en foto’s: Hanneke Schaap