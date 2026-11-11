GL-PvdA Statenfracties Groningen op bezoek bij fracties in de Veenkoloniën

PEKELA, STADSKANAAL, VEENDAM – De Groningse GroenLinks-PvdA Statenfracties legden afgelopen week werkbezoeken af bij hun lokale afdelingen in Pekela, Stadskanaal en Veendam. Het doel van deze bezoeken was om kennis te maken met de lokale PRO-politici (Progressief Nederland) die sinds maart jongstleden deel uitmaken van de raadsfracties. Er werd ook vooruitgeblikt naar de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027.
Nog voor het zomerreces gingen de statenfracties op bezoek bij de nieuwe raadsleden die namens PRO deelnemen in de gemeenteraad van Midden-Groningen en Eemsdelta. In september waren de fracties van Het Hogeland en Westerkwartier aan de beurt. Drie lokale fracties in de Veenkoloniën werden daar nu ook aan toegevoegd: Pekela, Stadskanaal en Veendam.
Diverse thema’s kwamen aan bod. Zo werd er gesproken over ludieke campagne-activiteiten, zoutwinning, besturen en oppositie voeren en werd er aandacht besteed aan de aankomende begroting van de gemeenteraden.
De statenfracties vinden het juist nu belangrijk om goed contact te hebben met de lokale afdelingen: met de nieuwe raadsfracties die net een half jaar van start zijn en met de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in zicht, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de lokale thema’s die belangrijk zijn voor de gemeenten. Het is immers ook voor het eerst dat de kiezer kan stemmen op PRO, de nieuwe naam van de fusiepartij van GroenLinks en PvdA. Directe lijnen tussen de politieke lagen zijn belangrijk om zo gericht mogelijk samen te kunnen werken in de periode die komen gaat.
Begin december wordt een bezoek gebracht aan de PRO gemeenteraadsfracties in Oldambt en Westerwolde. Op 16 november gaan de GroenLinks-PvdA statenfracties in gesprek met de gemeenteraadsfractie van Groningen.
Bron: PvdA-Statenfractie Groningen