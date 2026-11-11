Grote kledingbeurs in Midwolda en Bad Nieuweschans

MIDWOLDA, BAD NIEUWESCHANS – Op woensdag 25 november organiseert Geloof in Oldambt een grote kledingbeurs in Dorpshuis De Schakel in Midwolda. Twee dagen later, op vrijdag 27 november, is de kledingbeurs te vinden in gebouw Rehoboth in Bad Nieuweschans. De beurs is te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.
Vorig jaar waren de kledingbeurzen een groot succes! Veel bezoekers kwamen even struunen tussen de goede, tweedehands kleding. Ook dit jaar is er kleding in (bijna) alle maten, van baby tot volwassene. De kleine prijsjes van €1,50 per kledingstuk maken het voor iedere bezoeker interessant. Wie uitgewinkeld is, kan nog even nagenieten van een lekker bakje kovvie of thee met kouke.
Beknopte informatie:
- Woensdag 25 november: Dorpshuis De Schakel, Hoofdweg 170, Midwolda
- Vrijdag 27 november: Gebouw Rehoboth, Kruisstraat 1, Bad Nieuweschans
- Openingstijden: 10.00-16.00 uur
- Toegang gratis – kleine prijzen – met gratis kovvie, thee & kouke
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt