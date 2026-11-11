Inwoners gemeente Westerwolde kunnen vuurton aanvragen

WESTERWOLDE – De laatste avond van het jaar komt alweer in zicht. Door het landelijke vuurwerkverbod biedt de gemeente Westerwolde inwoners dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om een vuurton aan te vragen. Zo kun je op een veilige en gezellige manier de jaarwisseling vieren.
Wil je een vuurton aanvragen? Dat kan via westerwolde.nl/vuurton.
Er zijn 70 vuurtonnen beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanvragen. Alle informatie en voorwaarden vind je op bovenstaande website.
Bron: Gemeente Westerwolde