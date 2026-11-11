Marije Gerth organiseert kruidenmiddag

VEELERVEEN – Marije Gerth organiseert op 3 december een kruidenmiddag.
Marije Gerth teelt kruiden, bloemen, inheemse planten en fruit. Dit doet zij samen met Gerard, die de aardappelen en groente voor zijn rekening neemt. Volgend seizoen wil ze de kruidentuin uitbreiden en zich meer op kruidenteelt en verwerking toeleggen.
Op 3 december organiseert ze een kruidenmiddag.
Wat gaat u doen?
U gaat het land op en de kruiden bekijken die er nog staan. Daarna worden specifiek de kruiden van deze periode, het najaar geoogst. De wortels nemen ze mee om er vervolgens tinctuur van te maken.
We ontvangen je graag met thee en iets lekkers
Datum: donderdag 3 december van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Loosterweg 7a, Veelerveen
Aanmelden: Marije Gerth
e-mail: i.j.mare@gmail.com
Whatsapp: 0636175071
Aan de kruidenmiddag zijn kosten verbonden. Voor informatie neem contact op met Marije Gerth.
Bron/foto’s : Marije Gerth